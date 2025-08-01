Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı 13-0 Yendi
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası, Kırklareli'nde devam ediyor. Türkiye, son maçında Bulgaristan'ı 13-0 yenerek büyük bir başarı gösterdi. Diğer karşılaşmalarda Finlandiya, Malta ve Ukrayna galip geldi.
Açık Alan Hokeyi Erkekler Avrupa Şampiyonası 3, Kırklareli'nde devam ediyor.
Hokey Tesisleri'ndeki organizasyonun dördüncü günündeki ilk müsabaka, Macaristan ile Finlandiya arasında oynandı. Karşılaşma, Finlandiya'nın 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci müsabakada ise Malta ile Lüksemburg karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Malta 7-0 kazandı.
Üçüncü müsabakada Litvanya ile Ukrayna mücadele etti. Karşılaşmayı Ukrayna 5-0 galip tamamladı.
Günün son karşılaşmasında ise Türkiye ile Bulgaristan karşılaştı. Müsabakada Türkiye rakibi karşısında 13-0 üstünlük sağladı.
Karşılaşmayı Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ile sporseverler izledi.
Şampiyona yarın sona erecek.