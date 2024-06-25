Üye Girişi
Haberler

Türkiye, Avrupa Kadınlar İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen 13. Avrupa Kadınlar İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'ı yenerek yarı finale çıktı. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirtti.

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen 13. Avrupa Kadınlar İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finale yükseldi.

İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen 13. Avrupa Kadınlar İşitme Engelliler Basketbol Şampiyonası'nda Milliler, tarih yazmaya devam ediyor. Şampiyonada birbirinden güçlü rakipleri yenerek adını çeyrek finale yazdıran ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Yunanistan ile karşılaştı. Yunanistan'ı 49-41 yenen Türkiye adını yarı finale yazdırdı.

İşitme Engelliler Kadın Basketbol Milli Takımı, 27 Haziran'da Ukrayna ile yarı finalde karşı karşıya gelecekler.

"Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural takımın şu ana kadar ortaya koyduğu performanstan son derece memnun olduklarını belirterek, "Gerek oynadığımız oyun gerekse de sonuçlar bizleri fazlasıyla memnun etti. İlk günden itibaren takımımıza güvendiğimizi hep söyledik. Onlarda bizi mahçup etmiyorlar. Tek bir hedefimiz var o da şampiyonluk. Önce Ukrayna'yı yarı finalde yenip sonra da finalde kazanarak Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunanistan İspanya Türkiye Malaga Spor Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title