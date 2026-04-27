Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

Güncelleme:
TÜRKİYE, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye, şampiyonayı 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya ile noktaladı.

Millilerde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Grekoromen stil:

Altın: Rıza Kayaalp (130 kilo)

Gümüş : Murat Fırat (67 kilo)

Bronz: Kerem Kamal (63 kilo), Cengiz Arslan (72 kilo)

Kadınlar serbest stil:

Altın: Nesrin Baş (68 kilo)

Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)

Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo)

Erkekler serbest stil:

Bronz: Hakan Büyükçıngıl (125 kilo)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Düğün sırasında ilginç anlar
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
İstanbul'u terk eden isimler kervanına 'Havuç' da katıldı

Tası tarağı topladılar, İstanbul'u terk ettiler

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, gerçek bambaşka çıktı
Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Düğün sırasında ilginç anlar
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu