Türkiye, Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 7 Madalya Kazandı

İsviçre'nin Aigle şehrinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 1 altın ve 6 bronz madalya kazanarak kadın takımlar sıralamasında Avrupa 3'üncüsü oldu.

TÜRKİYE, İsviçre'de düzenlenen Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası'nda 7 madalya kazandı.

Aigle şehrinde üç gün süren şampiyonada 20 ay-yıldızlı taekwondocu mücadele etti. Milli sporcular, şampiyonayı, 1 altın ve 6 bronz olmak üzere 7 madalya ile tamamladı. Milli takım, şampiyonayı kadın takımlar sıralamasında Avrupa 3'üncüsü olarak bitirdi.

Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın: Elifnaz Köseoğlu (+68kg)

Bronz: Azra Naz Kamış (44kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (52kg), Mümüne Nur Göz (55kg), Altuğ Gesge (48kg), Emre Talha Evin (55kg), Yusuf Efe Mızrak (+78kg)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
