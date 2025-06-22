Türkiye, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda Başarı Elde Etti

Türkiye, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda Başarı Elde Etti
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Türkiye, Berlin'de düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda erkekler 81 kilo finalinde Erman Gürgen'in altın ve kadınlar 48 kilo bronzda Begümnaz Doğruyol'un madalya kazanmasıyla toplamda 1 altın ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, erkekler 81 kilo finalinde tatamiye çıkan Erman Gürgen, Sırp rakibi Mihajlo Simin'i yenerek altın madalya elde etti.

Kadınlar 48 kilo bronz madalya müsabakasında Sırp Natalija Prolic'i mağlup eden Begümnaz Doğruyol ise üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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