Türkiye, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Fransa'nın Chateauroux kentinde düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda milli sporcular, erkekler 25 metre standart tabanca kategorisinde ekip halinde bronz madalya elde etti.

Fransa'da düzenlenen Avrupa Ateşli Silahlar ve Plak Atışları Şampiyonası'nda erkekler 25 metre standart tabancada yarışan milli sporcular, puan toplamına göre bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Chateauroux kentindeki organizasyonda erkekler 25 metre standart tabanca müsabakası yapıldı.

Milli sporcular Buğra Selimzade, Aydın Güçlü ve İsmail Keleş, bireysel skorları toplamında 1685 puana ulaşarak ekip halinde bronz madalya aldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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