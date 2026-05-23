Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli sporculardan Yağmur Minaz (33 kilo) ve Zeynep Çağla İnal (66 kilo) gümüş madalya elde etti.

Damla Beyan (36 kilo), Sebahat Işıkçı (42 kilo), Rümeysa Keskin (54 kilo) ve Asya Nur Çintaş (62 kilo) ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlarda Rusya 166 puanla takım halinde birinci olurken, Ukrayna 110 puanla ikinci, Türkiye ise aynı puanla üçüncü sırada yer aldı.

Şampiyona, yarın serbest stilde yapılacak müsabakaların ardından sona erecek.