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Türkiye Atletizm Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Atletizm Federasyonu Yeni Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Yaptı
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Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu sonrası yeni yönetim kurulu, başkan Ahmet Karadağ liderliğinde Ankara'da toplandı. Toplantıda tanışma ve genel değerlendirme yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu 6. Olağan Genel Kurulu sonrası oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan Ahmet Karadağ başkanlığında Ankara'daki federasyon binasında gerçekleştirdi.

Yönetim kurulu toplantısında tanışma ve genel değerlendirme yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun Ahmet Karadağ başkanlığındaki yönetim kurulunda Fikret Çetinkaya, Ayşegül Baklacı, Oktay Alptekin, Abdullah Yılmaz, Murat Turfan, Halit Özdilek, Özgür Ulupınar, Burak İleri, Nihat Bağcı, Mehmet Münir Cura yer alıyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Doğru - Spor
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