İzmir'de Atlama Şampiyonası Başladı

Türkiye Atlama Şampiyonası, İzmir'de start aldı.

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Konak Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, 1 metre ve 3 metre tramplen ile kule disiplinlerinde mücadele ediyor.

Organizasyonda ayrıca büyükler ve genç A-B kategorilerinde senkronize 3 metre tramplen ve senkronize kule müsabakaları yapılacak.

Genç C-D kategorisinde ise senkronize 1 metre tramplen müsabakası gerçekleştirilecek.

Farklı kulüplerden çok sayıda sporcunun yarıştığı şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA