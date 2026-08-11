İzmir'de Atlama Şampiyonası Başladı
Türkiye Atlama Şampiyonası, İzmir Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda başladı. Sporcular 1-3 metre tramplen ve kule disiplinlerinde yarışıyor; senkronize müsabakalar da yapılacak. Şampiyona 14 Ağustos'ta sona erecek.
Türkiye Atlama Şampiyonası, İzmir'de start aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Konak Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, 1 metre ve 3 metre tramplen ile kule disiplinlerinde mücadele ediyor.
Organizasyonda ayrıca büyükler ve genç A-B kategorilerinde senkronize 3 metre tramplen ve senkronize kule müsabakaları yapılacak.
Genç C-D kategorisinde ise senkronize 1 metre tramplen müsabakası gerçekleştirilecek.
Farklı kulüplerden çok sayıda sporcunun yarıştığı şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.
Kaynak: AA