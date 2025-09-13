Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'ya 4-2 Mağlup Oldu

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde Türkiye, Polonya'ya 4-2 mağlup oldu.

Yavuz Selim Stadı'nda oynanan müsabakada Polonya'nın 2 golünü Kamil Grygiel, 2'sini ise Krystian Kaplon attı, Türkiye'nin golleri de Ömer Güleryüz'den geldi.

Teknik Direktör İsmail Temiz yönetimindeki Ampute Futbol Milli Takımı, yarın saat 17.00'de İngiltere ile karşılaşacak.

Grubun diğer maçı ise yarın saat 15.00'te İtalya ve Polonya arasında oynanacak.