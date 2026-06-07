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Milli tekvandocular, Almanya'daki WT Başkanlık Kupası'nı zirvede tamamladı

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Türkiye, Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen 11. WT Başkanlık Kupası'nda hem tekvando hem de para tekvando branşlarında takım halinde şampiyon oldu. Büyüklerde 3 altın, 1 gümüş, 5 bronz; yıldızlarda 8 altın, 3 gümüş, 6 bronz; para tekvandoda ise 4 altın, 2 gümüş, 8 bronz madalya kazanıldı.

Türkiye, Almanya'da düzenlenen 11. WT Başkanlık Kupası'nda hem tekvando hem de para tekvandoda takım halinde şampiyon oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Nürnberg kentinde gerçekleştirilen organizasyon dördüncü gün müsabakalarıyla sona erdi. Son gün büyükler kategorisinde 6 sıklette karşılaşmalar yapılırken para tekvando müsabakaları da tamamlandı.

Milli sporculardan kadınlar 57 kiloda mücadele eden Sıla Irmak Uzunçavdar bronz madalya kazandı.

Türkiye, organizasyonu büyükler kategorisinde 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronz; yıldızlar kategorisinde ise 8 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamlayarak genel klasmanda ilk sırada yer aldı.

Para tekvandocular da zirvede yer aldı

Para tekvandocular ise 4 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 14 madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçlarla para tekvandoda da takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

Para tekvandoda altın madalya kazanan sporcular, kadınlar 57 kiloda Gamze Özcan ve 65 kiloda Seçil Er, erkeklerde de 70 kiloda Yusuf Yünaçtı ve 80 kiloda Emre Bulgur oldu.

Gümüş madalyaları kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar ile 65 kiloda Zehra Orhan elde etti.

Kadınlarda 47 kiloda Nurcihan Ekinci Gül ve Büşra Emire, 57 kiloda Tuana Çelik ve Lütfiye Özdağ, +65 kiloda Fatmanur Yoldaş, erkeklerde ise 58 kiloda Hamza Tarhan, +80 kiloda Osman Ertürk ve Adem Arda Özkul organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
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