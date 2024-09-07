Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Ödül Töreniyle Sona Erdi
Edine'de düzenlenen Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Organizasyona 300 sporcu katıldı ve şampiyona Saros Körfezi'nin tanıtımına katkı sağladı.
3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası ödül töreniyle sona erdi.
Edine'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ve Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katıldı.
Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada şampiyonanın 11-24 yaş arası Türkiye şampiyonası olma özelliğini taşıdığını belirterek organizasyonun Saros Körfezi'nin tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.