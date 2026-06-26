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Türkiye ABD maçını stadyumda 70 bin 492 taraftar takip etti

Türkiye ABD maçını stadyumda 70 bin 492 taraftar takip etti
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı Los Angeles Stadyumu'nda 70 bin 492 taraftar takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile ABD arasında oynanan karşılaşmayı stadyumda 70 bin 492 taraftar izledi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşılaştı. Müsabakaya iki ülkenin de taraftarları yoğun ilgi gösterdi ve kapalı gişe oynandı. Stadyumdan yapılan duyuruya göre, bu önemli maçı yerinde toplam 70 bin 492 taraftar izledi. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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