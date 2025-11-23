Türkiye A Milli Karate Takımı, Deaflympics'te 3 Bronz Madalya Kazandı

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye A Milli Karate Takımı ilk gün müsabakaları sonunda 3 bronz madalya kazandı.

8 gündür devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda Türk sporcular 13 kez kürsüye çıktı. Ay-yıldızlılar bu güne kadarki müsabakalar sonunda atletizmde 1 altın, judoda 2 gümüş 4 bronz, karatede 3 bronz ve güreşte de 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

KARATE MİLLİ TAKIMINDAN 3 BRONZ MADALYA

Tokyo Budokan Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalarda Ferdi Kata'da mücadele eden Sabri Kıroğlu bronz madalya kazandı.

Sinem Özkan, Zeynep Nur Agin ve Tuğçe Duyuş'tan oluşan Kadınlar Kata Milli Takımı da, olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. +68 kiloda mücadele eden milli sporcu Zührenaz Ocak ise şansız bir şekilde final şansını kaybetti. Bronz madalya maçını kazanan Zührenaz Ocak, tatamiden mutlu kayrıldı ve Olimpiyat üçüncüsü oldu. Öte yandan Karate Milli Takımı'nda yarın tatamiye kadınlarda 50 kg Ayşe Uyanık, 55 kg Yuğba Oruç, 61 kg Sinem Özkan, erkeklerde ise, 60 kg Emirhan Gürhan, 67 kg Abdulkadir Kiremitci, 75 kg Emirhan Eroğlu ve 84 kg Volkan Kardeşler madalya mücadelesi verecek.