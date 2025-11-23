Haberler

Türkiye A Milli Karate Takımı, Deaflympics'te 3 Bronz Madalya Kazandı

Türkiye A Milli Karate Takımı, Deaflympics'te 3 Bronz Madalya Kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo'da düzenlenen 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Karate Takımı, ilk gün müsabakalarında 3 bronz madalya elde etti. Turnuvanın başından bu yana Türk sporcular toplamda 13 kez kürsüde yer aldı.

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı 2025 İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türkiye A Milli Karate Takımı ilk gün müsabakaları sonunda 3 bronz madalya kazandı.

8 gündür devam eden İşitme Engelliler 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda Türk sporcular 13 kez kürsüye çıktı. Ay-yıldızlılar bu güne kadarki müsabakalar sonunda atletizmde 1 altın, judoda 2 gümüş 4 bronz, karatede 3 bronz ve güreşte de 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

KARATE MİLLİ TAKIMINDAN 3 BRONZ MADALYA

Tokyo Budokan Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmalarda Ferdi Kata'da mücadele eden Sabri Kıroğlu bronz madalya kazandı.

Sinem Özkan, Zeynep Nur Agin ve Tuğçe Duyuş'tan oluşan Kadınlar Kata Milli Takımı da, olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. +68 kiloda mücadele eden milli sporcu Zührenaz Ocak ise şansız bir şekilde final şansını kaybetti. Bronz madalya maçını kazanan Zührenaz Ocak, tatamiden mutlu kayrıldı ve Olimpiyat üçüncüsü oldu. Öte yandan Karate Milli Takımı'nda yarın tatamiye kadınlarda 50 kg Ayşe Uyanık, 55 kg Yuğba Oruç, 61 kg Sinem Özkan, erkeklerde ise, 60 kg Emirhan Gürhan, 67 kg Abdulkadir Kiremitci, 75 kg Emirhan Eroğlu ve 84 kg Volkan Kardeşler madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Zelenskiy'i kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol

Yok artık Ronaldo! 40 yaşında inanılmaz bir gol
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.