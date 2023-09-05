Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu

Web Monitoring şirketi, Teleskop APP'in yaptığı sosyal medya ölçümlemesine göre, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Şampiyona boyunca sosyal medyada 1 milyonun üzerinde içerik üretildi.

Web Monitoring şirketi, Teleskop APP'in yaptığı sosyal medya ölçümlemesinde, finalde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 1 milyonun üzerinde içerikle sosyal medyanın da en çok konuşulan konusu oldu.

Belçika, İtalya, Estonya ve Almanya'nın ev sahipliğinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Sırbistan ile karşılaştı. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü final maçında rakibi Sırbistan'ı 3-2 yendi.

Web Monitoring şirketi, Teleskop APP'in yaptığı sosyal medya ölçümlemesinde, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyona boyunca dijital platformlarda yaklaşık 1,5 milyon özgün içerik üretildi.

Twitter'da (X) 1 milyon 327 bin 247; Instagram'da 16 bin 568, video platformlarında 11 bin 204 özgün içerik oluşurken, online haber platformlarında ise 60 bine yakın haberle Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin gündeminde yer aldı.

Final maçında 41 sayıya ulaşan Melissa Vargas, şampiyona boyunca 307 bin özgün içerikle CEV 2023'ün en çok konuşulan ismi oldu. Vargas'ı 293 bin içerikle Ebrar Karakurt, 80 bin içerikle Gizem Örge takip etti.