Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 2. Etabı Tamamlandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 2. Etap A Kategorisi mücadeleleri Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 1700 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada Turgay Orak birinci, Birol Uymaz ikinci, Furkan Şenel ve Şemsettin Azimli ise üçüncü oldu.

Orak, açıklamasında "Küçük yaşlarda bu spora başladım. Turnuvada şampiyon oldum, dereceye giren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Diğer turnuvalarda görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Organizasyona, Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ercan Ersan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın ile Federasyon Asbaşkanı Cumabey Germi, katıldı.