Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabını Berkay Karakurt kazandı

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz'ı 40-26 mağlup ederek birinciliği elde etti. Şampiyonanın final etabı 27-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında birinciliği Berkay Karakurt elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde, Berkay Karakurt ile Tolgahan Kiraz karşılaştı.

Berkay, Tolgahan'ı 40-26 yenerek podyumun zirvesine çıktı. Adem Özçelik ve Murat Tüzün ise 3. etabı 3. sırada tamamladı.

Şampiyonanın final etabı, 27-29 Aralık tarihlerinde yine Ankara'da yapılacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
