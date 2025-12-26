Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabını Berkay Karakurt kazandı
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz'ı 40-26 mağlup ederek birinciliği elde etti. Şampiyonanın final etabı 27-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Bilardo Federasyonu Gölbaşı Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonun A kategorisi finalinde, Berkay Karakurt ile Tolgahan Kiraz karşılaştı.
Berkay, Tolgahan'ı 40-26 yenerek podyumun zirvesine çıktı. Adem Özçelik ve Murat Tüzün ise 3. etabı 3. sırada tamamladı.
Şampiyonanın final etabı, 27-29 Aralık tarihlerinde yine Ankara'da yapılacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor