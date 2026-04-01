Mecnun Otyakmaz: Sorumluluğun vermiş olduğu bir huzur var şu anda

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "Sorumluluğun vermiş olduğu bir huzur var şu anda. Arkadaşlarımızla birlikte çok sevinçliyiz. O güzel duyguları soyunma odasında da paylaştık. Şimdi yeni bir görev var önümüzde. İnşallah Amerika'da en iyi şekilde ülkemizi gururlandırmak için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Finali'nde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2'nci Başkan Vekili Fuat Göktaş, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını ifade eden Mecnun Otyakmaz, "Sorumluluğun vermiş olduğu bir huzur var şu anda. Arkadaşlarımızla birlikte çok sevinçliyiz. O güzel duyguları soyunma odasında da paylaştık. Şimdi yeni bir görev var önümüzde. İnşallah Amerika'da en iyi şekilde ülkemizi gururlandırmak için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

'BİZ ONLARA ÇOK GÜVENİYORUZ'

Dünya Kupası'ndaki grup maçları hakkında da yorumlarda bulunan Otyakmaz, "Onların da kolay olduğunu düşünenler vardı ama görüyorsunuz ne kadar zor oluyor. O maçlarda mutlaka zor olacak. Ama takımımız o maçların üstesinde gelecek kalitede. Biz onlara çok güveniyoruz" dedi.

FUAT GÖKTAŞ: İDDİALIYIZ, BAŞARMAK İÇİN GİDİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu 2'nci Başkan Vekili Fuat Göktaş ise, "Bütün milletimize hayırlı olsun. Hep son adım demiştik. Son adımı attık. Artık Amerika'dayız. İnandık çocuklarımıza. Onlar da inandı. Bugün bize verdikleri en büyük hediye Türk Bayrağı'nı sahanın ortasında çocuklarımızın elinde büyük bir sevinçle sallarken görmek oldu. Biz aynı şeyi Amerika'da da istiyoruz. Başkanımızın bir rüyası vardı, bunu hep dile getirdi. 'O kupayı alacağız' dedi. İddialıyız, başarmak için gidiyoruz. Başkanımın da söylediği gibi kolay maç diye bir şey yok. Daha önce de Amerika'yla maç yaptık. Daha önce başardık, yine başaracağız. Buna inanıyoruz. Bütün milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
