Haberler

Türkiye, 2025 Satranç Dünya Kupası'nda Temsil Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükusta unvanına sahip dört Türk satranç oyuncusu, Hindistan'da düzenlenen 2025 Satranç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Turnuvada Yağız Kaan ve Mustafa Yılmaz 3. turda, Ediz Gürel 2. turda, Emre Can ise ilk turda turnuvaya veda etti.

Büyükusta (GM) ünvanlı oyuncular Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz ve Emre Can, 2025 Satranç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 206 sporcunun katılımıyla Hindistan'ın Goa eyaletindeki Arpora kasabasında düzenlenen organizasyona, Türkiye'den 4 isim katıldı.

Dünyanın en iyi satranç oyuncularını bir araya getiren turnuvaya, Yağız Kaan ve Mustafa 3. turda, Ediz 2. turda, Emre ise ilk turda veda etti.

3. turda Yağız Kaan, dünya 12 numarası Richard Rapport'a eşitlik bozma oyunları sonunda 2,5-1,5, Mustafa da Shant Sargsyan'a 1,5-0,5 yenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı

O sesi duyunca gözyaşlarına hakim olamadı
Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu

Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? İşte son seçim anketinin sonucu
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.