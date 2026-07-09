Hentbol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Faroe Adaları'na 40-28 mağlup oldu. İlk yarıyı 21-14 geride kapatan ay-yıldızlılar, grupta ikinci yenilgisini alırken, son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Faroe Adaları'na 40-28 yenildi.
Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-14 geride kapatan Türkiye, maçı da kaybetti ve 2. mağlubiyetini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. ve son maçında 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer