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Hentbol: Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Faroe Adaları'na 40-28 mağlup oldu. İlk yarıyı 21-14 geride kapatan ay-yıldızlılar, grupta ikinci yenilgisini alırken, son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Faroe Adaları'na 40-28 yenildi.

Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 21-14 geride kapatan Türkiye, maçı da kaybetti ve 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki 3. ve son maçında 11 Temmuz Cumartesi günü TSİ 14.30'da Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
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