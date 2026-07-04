18 Yaş Altı Erkekler Dünya Sutopu Şampiyonası
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zelanda'ya 15-14 yenilerek 10. oldu. Geçen yıl 19. olan takım, bu sonuçla sıralamada 9 basamak yükseldi.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Milli Sutopu Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Yeni Zellanda'ya 15-14 yenilerek 10. oldu.
Portekiz'in Rio Maior bölgesinde düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, klasman maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı.
Rakibine 15-14 mağlup olan milli takım, organizasyonu 10. sırada bitirdi.
Geçen sene düzenlenen şampiyonada 19. olan Türkiye, bu sonuçla sıralamada 9 basamak yükseldi.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel