Türkiye 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu

Türkiye, Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçında Fransa'ya 66-43 yenildi. Fransa, maça iyi başlayarak skoru lehine çevirdi ve galibiyeti elde etti.