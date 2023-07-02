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Türkiye 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu

Türkiye 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya mağlup oldu

Spor Haberleri

Türkiye, Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci maçında Fransa'ya 66-43 yenildi. Fransa, maça iyi başlayarak skoru lehine çevirdi ve galibiyeti elde etti.

Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Fransa'ya 66-43 yenildi.

Milli takım, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda B Grubu'ndaki ikinci müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi.

Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fransa, birinci çeyreği 11-9 üstün bitirdi, devre sonunda soyunma odasına 30-23 önde gitti.

Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Fransa, üçüncü çeyreğini 48-30 önde geçtiği karşılaşmadan 66-43 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Atilla Hancı - Spor

basketbol Türkiye Fransa Spor Haberler

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