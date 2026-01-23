Haberler

U18 Kadın Buz Hokeyi Milli Takımı, Güney Kore'ye kaybetti

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, A Grubu 4'üncü maçında Güney Kore'ye 2-0 yenilerek 3 puanda kaldı. Son maçında Letonya ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu 4'üncü maçında Türkiye, Güney Kore'ye 2-0 yenildi.

18 Yaş Altı Kadınlar Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2'nci Klasman A Grubu 4'üncü maçında Türkiye ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan maçta ilk periyodu Seonjin Kim'in golüyle 1-0 önde tamamlayan Güney Kore, ikinci periyotta Jiwoo Jang ile farkı 2'ye çıkardı. Son periyotta gol sesi çıkmayınca Güney Kore, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan taraf oldu.

Bu sonucun ardından Türkiye 3 puanda kaldı. Güney Kore ise puanını 11 yaptı. Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki son maçında 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Letonya ile karşı karşıya gelecek.

