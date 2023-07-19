Türkiye 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır

Türkiye Basketbol Federasyonu, 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın hazır olduğunu açıkladı. Takımın menajeri ve başantrenörü, şampiyonada iyi bir derece elde etmek için çalıştıklarını belirtti.

Basketbolda FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, 22-30 Temmuz'da Sırbistan'ın ev sahipliğinde Niş kentinde düzenlenecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda yer alan milli takım, 22 Temmuz Cumartesi günü Polonya, 23 Temmuz Pazar günü Hırvatistan ve 24 Temmuz Pazartesi günü de Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Milli takımın menajeri Cihad Şahin, iddialı takımların yer alacağı organizasyonun hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Takımımızın önemli parçalarından biri olan Emir Arda'nın sakatlığı bizi moral olarak kötü etkilese de şampiyonanın en dikkat çekici ekiplerinden biri olacağımıza şüphem yok. Potansiyeli yüksek bir takımız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve genç oyuncularımızın gelişiminde önemli bir yeri olan organizasyonda en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Taşıdıkları formayı en iyi şekilde temsil edip başarılı olmak istediklerini belirten 18 Yaş Altı Milli Takım Başantrenörü Ali Yıldırım, "Çok verimli ve güzel bir hazırlık kampı dönemi geçirdik. Kampa katılan tüm sporcular üst düzey bir konsantrasyon ile çok iyi antrenmanlar yaparak çalıştılar. Oyuncularımızın potansiyellerine inanıyoruz. Birçok güçlü takımın mücadele edeceği organizasyonda her geçen gün oyunumuzu geliştirip en iyi dereceyi elde etmek istiyoruz." dedi.

Uyumlu ve potansiyelli bir ekip olmalarının başarıyı getireceğine inanan kaptan Özgür Cengiz ise "Yoğun bir hazırlık süreci ve Turgut Atakol Turnuvası şampiyonluğundan sonra şimdi esas sınavımız olan Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıttığımız takdirde başarılı bir sonuçla döneceğimize güvenim sonsuz. Umarım U19'da kazandığımız bronz madalyadan sonra bu şampiyonada da madalyaya ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.