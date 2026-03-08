18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman
18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda Türkiye, Bulgaristan'ı 4-2 kazanarak şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.
18 Yaş Altı Erkekler Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, son maçında Bulgaristan'ı 4-2 yendi.
Çin'in Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi'ndeki organizasyonda milli takım, Bulgaristan karşısında ilk periyodu Emin İnandı ve Amir Tınaz'ın golleriyle 2-1 üstün tamamladı.
Mücadelenin ikinci periyodunda beraberliği sağlayan Bulgaristan karşısında Amir Tınaz'ın sayısıyla 3-2 öne geçen Türkiye, son periyotta Emin İnandı'nın attığı golle karşılaşmayı 4-2 kazandı.
Bu sonuçla milli takım, şampiyonayı dördüncü tamamladı.
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel