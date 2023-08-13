Türkiye 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda ikinci olarak A Klasmana yükseldi

Türkiye, Avusturya'ya 34-29 yenilmesine rağmen Avrupa Hentbol Federasyonunun aldığı kararla A klasmana yükseldi. Milli takım, önümüzdeki yıl düzenlenecek A Klasman 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Salon: Yaşar Sevim

Hakemler: Jacob Jeager Pagh (Danimarka), Karl Johan Pontoppidan (

Türkiye : Betül Yılmaz, Hiranur Öztürk, Ela Hüzmeli, Viyan Asmin Avras, Buğu Sönmez, Hande Muhçu, Öykü Doğa Harmancı, Havin Bozkurt, Buket Seven, Nurcan Ortanç, Azra Öztürk, Helin Su Karagözlü, Seval Bozova, Ebrar Halime Kılıç, Zehra Karadavut, İlayda Yüksel, Sümeyye Durdu, Ceren Çelik

Avusturya : Jobst, Baljak, Barnjak, Egger, Röthig, Neunteufel, Polansszky, Kostovski, Paul, Plavotic, Csoka, Chroust, Arnold, Janko, Preiss, Egbaimo

İlk yarı: 13-18

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın 2. klasman finalinde Türkiye, Avusturya'ya 34-29 yenildi.

Milli takım, organizasyonu ikinci sırada tamamlamasına karşın Avrupa Hentbol Federasyonunun aldığı kararla A klasmana yükseldi.

Turnuvayı ilk sırada tamamlayan Avusturya ve üçüncü Finlandiya da A klasmanına yükselen diğer ekipler oldu.

Türkiye 17 Yaş Altı Milli Takımı iki yıl sonra düzenlenecek A Klasman 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

"Önümüzdeki turnuvaları inşallah şampiyon olarak bitireceğiz"

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, "B Klasman Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak A Klasmana çıkmayı hak ettik." dedi.

Milli takımın organizasyonun ilk gününden itibaren çok büyük bir azimle son topa kadar mücadele ettiğini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Bu çok önemli uzun yıllardır beklediğimiz bir başarı. 17 yaş altı milli takımımız bizim aslında proje takımımız. 19 yaş olduklarında bu başarıyı hedefliyorduk. Bize bu başarıyı erken verdiler. Son maçı kaybettik şampiyon olamadık ama sporda bu var. Kaybettiklerimizden ders çıkaracağız. Önümüzdeki turnuvaları inşallah şampiyon olarak bitireceğiz."