Türkiye 16 Yaş Altı Tenis Takımı, Tarihinde İlk Kez Yarı Finale Yükseldi
Türkiye 16 yaş altı erkek tenis takımı, Gençler Davis Kupası Finalleri'nde tarihinde ilk kez yarı finale ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Şili'nin Santiago şehrinde oynanan çeyrek finalde Güney Kore'yi 2-1 mağlup eden milli takım, ABD ile yarı finale çıkacak.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk defa çıktıkları çeyrek finali geçmeyi başardı.
Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan milli takım, Güney Kore'yi 2-1 yenerek adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Türkiye, yarı finalde ABD ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor