Golfün yıldızları Antalya'da buluşacak

3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Turkish Airlines Open'da, Avrupa ve dünya golfünün en iyileri mücadele edecek.

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Türkiye'de 9'uncu kez düzenlenecek Turkish Airlines Open'a, Belek'teki Regnum ve National Golf Kulübü ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Golf Federasyonu'nun katkıları, sponsorların destekleriyle düzenlenecek turnuva 30 Nisan- 3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sporseverler ve golf tutkunları turnuvayı D-Smart yayınından seyredebilecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Geçen yıl Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald'ı ağırlayan Turkish Airlines Open'da bu yıl yardımcısı Francesco Molinari boy gösterecek. 2018'de Britanya Açık'ı kazanıp İtalya'nın ilk major şampiyonu unvanını alan Molinari, 2010, 2012 ve 2018 yıllarında Amerika'yı yenen Avrupa takımında yer almıştı. Molinari'nin yanı sıra 2024 Abu Dabi Şampiyonası galibi tecrübeli İngiliz oyuncu Paul Waring de National Golf Kulübü'nde mücadele edecek. 2025'te Carya Golf Kulübü'ndeki turnuvayı kazanan ve sonrasında DP Dünya Turu'nda 'Yılın Çaylak Oyuncusu' seçilen Fransız Martin Couvra da unvanını korumak için Türkiye'ye gelecek.

2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvada Türkiye'yi 3 oyuncu temsil edecek. Geçen yıl Carya Golf Kulübü'ndeki organizasyonda 'cut' yapıp Türk golf tarihinde bir ilki başaran Leon Açıkalın, PGA Türkiye elemelerini ilk sırada bitiren Mutlu Güner zorlu rakiplerini geçmeye çalışacak. Golf Milli Takımı'nın tecrübeli ismi İbrahim Tarık Arslan da amatör olarak turnuvada mücadele edecek. Ocak ayında yapılan Türkiye Amatör Açık'ın galibi Richard Teder de Türkiye Golf Federasyonu kontenjanından turnuvada sahaya çıkacak.

EFSANELER SAHNE ALDI

Türkiye'de ilk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open'da aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn'un da bulunduğu birçok efsane isim sahaya çıkmıştı.

PRO-AM İLE HEYECAN ARTACAK

Öte yandan turnuva haftasında 28 ve 29 Nisan tarihlerinde Turkish Airlines Open Pro-Am rauntları düzenlenecek. 1 profesyonel ve 3 amatör oyuncudan kurulu kadrolar hem turnuva atmosferini birlikte yaşayacak hem de sahayı deneyimleme fırsatını yakalayacak.

