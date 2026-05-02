Turkish Airlines Open'da zirve mücadelesi

DP Dünya Turu takvimindeki Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası'nın üçüncü raundu zirve mücadelesine sahne oldu. Yarınki final raundu öncesi Portekizli Daniel Rodrigues ve İsveçli Mikael Lindberg liderliğe yükselirken, 6 oyuncu da yakın takibi sürdürdü.

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum National Golf Kulübü'nde düzenlenen Turkish Airlines Open'ın üçüncü raundunda elemeleri geçen 79 oyuncu sahaya çıktı. Yoğun yağış ve şimşek tehlikesi nedeniyle oyuna 2 saat ara verildi. Dünya golfünün en iyilerini buluşturan organizasyonda liderlik gün boyu el değiştirdi. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen turnuvada liderlik mücadelesi İspanyol Alejandro Del Rey, Portekizli Daniel Rodrigues, Japon Kozuma Kobori, İskoç Ewen Ferguson ve İsveçli Mikael Lindberg arasında geçti. Üçüncü raundun sonunda Mikael Lindberg ve Daniel Rodrigues toplamda 209'ar vuruşla liderliği paylaştı. İlk günün lideri Lindberg, ilk dokuzu 4 birdie ve 2 bogey ile geçerken üçüncü raundu toplamda 70 vuruşla bitirdi. DP Dünya Turu'nda ilk sezonunu geçiren Daniel Rodrigues ilk 6 çukurda 4 birdie ile zirvede iddialı duruma gelirken, günü 68 vuruşla (-4) tamamladı. National Golf Kulübü'nde 67 (-5) oynayarak İskoç Richie Ramsay ile günün en iyi skoruna imza atan Fransız Ugo Coussaud, İtalyan Guido Migliozzi, Çinli Wenyi Ding, İspanyol Rocco Repetto Taylor, Yeni Zelandalı Kazuma Kobori ve ikinci raundun lideri İtalyan Gregorio de Leo da toplamda 210 vuruşla final raundu öncesi şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

ŞAMPİYON 467 BİN DOLAR KAZANACAK

Turkish Airlines Open yarın Regnum National Golf Kulübü'nde saat 07.00'de başlayacak final raunduyla sona erecek. 2 milyon 750 bin dolar toplam ödüllü turnuvayı ilk sırada bitirecek golfçü 467 bin dolarlık büyük ödülün sahibi olacak.

Dev turnuvaya Turkish Airlines isim sponsorluğunu yaparken T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, GoTurkiye.com ve Türkiye Golf Federasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen turnuvaya Regnum Hotels, DP World, Lumberjack, RMK Yachts, Noyan Golf Travel, TAV Fraport, Süral Su, Johnson Matrix, Golf International ve Anatolian Hospital sponsorluk desteği veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı