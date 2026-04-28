Turkish Airlines Open 2026 Pro-Am Golf Turnuvası Sona Erdi

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Pro-Am Golf Turnuvası, tamamlandı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen ve iki gün süren turnuvanın ilk gününde 40 profesyonel ve 60 amatör golfçü mücadele etti.

Turnuvayı profesyonel golfçü Joe Dean ve Ricardo Gouveia birlikte oynayan Recep Turan, Mustafa Türker ve Yusuf Ali Rıza Tulpar'dan oluşan Noyan 4 takımı kazandı.

DP Dünya Turu oyuncularından Albin Bergstrom ve Jack Senor ile oynayan Zafer Türkoğlu, Necip Kaan Karayal, Özgür Cem Can'dan oluşan THY 2 takımı ikinci, Ross Fisher ve Ryan Peake ile oynayan ve Alec Anthony Gaze, Milan Sciranka, Nicolas Sciranka'dan oluşan Sciranka takımı üçüncü oldu.

Kazanan Noyan 4 takımı oyuncuları, kupanın yanı sıra Turkish Airlines'tan Avrupa gidiş-dönüş uçak bileti kazandı.

Turnuvada longest drive ödüllerini Ada Narin, Mac Boucher, Nearest to the Pin kupalarını ise Marina Kopfer ve Ramazan İnce aldı.

Dereceye giren takımlara ve özel ödül kazanan oyunculara kupaları Carya Golf Kulübü Müdürü Hasan Ceylan ve DP Dünya Turu Turnuvalar Direktörü Mark Casey tarafından verildi.

"Turkish Airlines Open 2026" golf turnuvası, 30 Nisan'da başlayacak.

Kaynak: AA / Servet Tümer
