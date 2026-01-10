Galatasaray-Fenerbahçe

Haberler

Turkcell Süper Kupa final maçı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemleri Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olarak belirlenmiştir.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
