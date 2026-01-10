Galatasaray-Fenerbahçe
Turkcell Süper Kupa final maçı, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemleri Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara olarak belirlenmiştir.
Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak final maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sane, Icardi
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Duran