Turkcell Süper Kupa Finali 10 Ocak 2026'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Süper Kupa finalinin 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Süper Kupa programını belirledi.

Kupada yarı final karşılaşmaları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadı'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü ise Yeni Adana Stadı'nda yapılacak. Organizasyonda final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Açıklamada, maçların saatlerinin daha sonra ilan edileceği aktarıldı.

İlk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'nın yarı finalinde Galatasaray-Trabzonspor ile Fenerbahçe- Samsunspor eşleşmişti.

Eşleşmelerin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerin de katılacağı kura çekimi sonucunda belirlenecek.