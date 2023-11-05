Turkcell Platinum Offroad Challenge Heyecanı

Turkcell Platinum Park'ın ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge, offroad tutkunlarını bir araya getirdi. Gamze Saraçoğlu, Serap- Atakan Arslan, Şebnem Burcuoğlu ve Eliz Fındık gibi ünlü isimler; 12 takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek için bir araya geldi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Turkcell Platinum Offroad Challenge, bir kez daha Turkcell Platinum Park'ta unutulmaz offroad heyecanı yaşattı. Sunuculuğunu Doğan Kabak'ın gerçekleştirdiği organizasyona ilgi yoğundu. Gamze Saraçoğlu, Serap-Atakan Arslan, Şebnem Burcuoğlu ve Eliz Fındık gibi çok sayıda ünlü de Turkcell Platinum Park'ta bir araya gelerek etkinliği takip etti. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon yarıştan önce tüm takımlara başarılar diledi. 12 takımın, 3 etaptaki farklı istasyonlardaki zorlu engelleri aştıkları mücadeleyi pilot Sinan Şanlı ve co-pilotu Sertaç Kara kazandı.

"İLGİ HER YIL KATLANARAK ARTIYOR"

Etkinlikte yaptığı konuşmada Alper Ergenekon, "Turkcell olarak, ülkemize ve müşterilerimize değer katacak hizmetler sunmak için çalışıyor, Turkcell Platinum'la müşterilerimize ayrıcalıklı dünyaların kapılarını açıyoruz. Dördüncüsünü düzenlediğimiz Turkcell Platinum Offroad Challenge'a her geçen yıl ilginin daha da artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu organizasyon vesilesiyle Turkcell Platinum'lular ve offroad tutkunu sporseverler ile bir arada olduğumuz için mutluyuz. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak şampiyon olan takımımızı kutluyorum. Şehrin kalabalığından uzaklaşarak, doğa sporlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı sunan Turkcell Platinum Park'ta, offroad mücadelesine katılan sporcularımıza ve etkinliğe gelerek heyecanımızı paylaşan katılımcılarımıza teşekkür ederiz. On binlerce Platinum'lu kullanıcımıza farklı alanlarda hobilerini deneyimleyebilecekleri seçenekler sunmaya devam edeceğiz" dedi.