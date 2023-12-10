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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 2-1 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 2-1 yendi.

Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi takım, 5. dakikada Sandra Nabweteme ile 1-0 öne geçti.

Oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 16. dakikada Ruth Kipoyi ve 21. dakikada Emine Ecem Esen'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın yanı sıra çok sayıda taraftar izledi. Galatasaray taraftarları, kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA / Spor

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