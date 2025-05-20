Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı

Türk yüzücüler Pasifik Okyanusu'nda köpek balığı saldırısına uğradı
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ABD'nin Hawaii eyaletinde Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışan Türk açık su yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, köpek balığı saldırısına uğradı. Murat Öz belinden ısırılarak yaralandı, Yasemin Altıntaş ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İkilinin parkur hedefi yarım kalırken, sporcular en yakın hastaneye kaldırıldı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışan Türk açık su yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, köpek balığı saldırısına uğradı. Öz belinden ısırılarak yaralanırken, Altıntaş olaydan yara almadan kurtuldu.

Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı. Murat Öz'ün bel bölgesinden derin yara aldığı köpek balığı saldırısı sonucu ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, Türk sporcular, ekip arkadaşları tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı. Altıntaş saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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