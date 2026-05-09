Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda gerçekleştirilen Türk-Yunan Spor ve Kültür Festivali, basketbol turnuvasının ardından İzmir Rebetiko Korosu'nun konseri ile sona erdi. Turnuvada Türkiye ve Sakız Adası'ndan takımlar mücadele etti, ve madalyalar katılımcılara verildi.

Sakız Adası Homeros Kiralık Odalar, Apartlar ve Turistik Konutlar Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamındaki basketbol turnuvası, Sakız Adası Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'den Mavi Ege ile İzmir Bulls, Sakız Adası'ndan da Vaol ve Iones takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvada dün ve bugün 2'şer karşılaşma oynandı.

Turnuvada Vaol takımından 12 yaşındaki Stamatis Pourgiazos da mücadele etti. Pourgiazos, İzmir Bulls karşısında son dakikalarda süre bulduğu müsabakada takımına 4 sayı ve 2 asist katkı sağladı.

Karşılaşmanın bitiminde turnuvaya katılanlara madalyaları verildi. Turnuvada en değerli oyuncu takımların başantrenörlerinin seçimiyle İzmir Bulls'tan Hakan Yuğuranlar olarak belirlendi.

Festival, şef Berkan Atılgan yönetimindeki İzmir Rebetiko Korosu konseriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz
