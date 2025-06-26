Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu

Türk yıldız Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu
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A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar, Meksika ekibi Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente'ye transfer oldu.

Türkiye Kadın Futbol Ligi'nde Beylerbeyispor forması giyen milli oyuncu Kader Hançar, yurt dışına transfer oldu.

MEKSİKA EKİBİNE İMZA ATTI

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Kader Hançar, Meksika'ya transfer oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Kader Hançar, Meksika BBVA Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente takımı ile anlaşmaya vardı. Kader, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

VİKUNGUR VE OSASUNA'DA DA OYNAMIŞTI

25 yaşındaki futbolcu, daha önce HK Vikingur ve Osasuna takımlarında da forma giymişti.

MİLLİ TAKIMDA GOLLERİNİ SIRALADI

Son olarak Beylerbeyi forması giyen Kader Hançar, milli takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile oynadığı maçlarda rakip ağları sarsmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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