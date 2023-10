Türk Terminatör Gökhan Seven, Dünya Dövüş Oyunları'nda birinci oldu

Bilek güreşinde dünya, Avrupa ve Asya birincilikleri olan Gökhan Seven, Suudi Arabistan'da düzenlenen 'Dünya Dövüş Oyunları'nda birinciliği elde etti. Sağ ve sol kolda ayrı ayrı birinci olan Seven, kazandığı 2 madalyayı Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına armağan etti.

Bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalan Gökhan Seven, sporla hayata tutundu. Türkiye'nin adını bilek güreşinde (Arm Wrestling) dünyaya duyuran bedensel engelli Seven, her iki kolda sayısız Türkiye şampiyonluğu elde etti. Çeşitli sıkletlerde 13 dünya, 12 Avrupa ve 2 de Asya şampiyonluğu olan Seven, son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 25-29 Ekim tarihlerinde düzenlenen 'Dünya Dövüş Oyunları'na (World Combat Games) katıldı. Seven, buradaki finalde sol kolda Gürcü, sağ kolda ise Kazak rakibini yenerek 2 altın madalyanın sahibi oldu.

'29'UNCU ALTIN MADALYA OLDU'

Bilek güreşinde ilk derecesini 2010'da ABD'de düzenlenen dünya şampiyonasında bronz madalya kazanarak elde ettiğini söyleyen Gökhan Seven, bugüne kadar birçok sporcu yetiştirdiğini söyledi. 23 yıldır bilek güreşi yaptığını belirten Seven, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'World Combat Games'e, Dövüş Oyunları'na engelliler kategorisinde ilk kez ben davet edildim. Finalde sol kolda Gürcü, sağ kolda ise Kazak rakibimi yenerek altın madalyanın sahibi oldum. Burada aldığım 2 madalya, üst üste kazandığım 29'uncu altın madalya oldu. Bu da kırılması zor bir rekor olacak sanırım. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Türk'ün gücünü bir kez daha gösterdiğim için onurlu ve gururluyum. Bileğimin gücü ile aldığım bu 2 madalyayı Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına armağan ediyorum" dedi.

?Hem Türkiye'de hem de yurt dışında kendisine birçok lakap takıldığını, bunlardan bazılarının 'Avatar', 'Türk terminatör', 'Çılgın Türk', 'Bileği bükülmez' olduğunu belirten Seven, "Bilek güreşinin olimpiyatlara alınması gündemde. Eğer olimpiyatlara girerse orada da bu sporumu şampiyonluk ile taçlandırıp, bırakmayı düşünüyorum" diye konuştu.