Milli tenisçiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki turnuvada korta çıktı

Mert Alkaya, Yankı Erel ve Ergi Kırkın, BAE'deki Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nın elemelerinde başarılı sonuçlar elde ederek final turuna yükseldi.

Mert Alkaya, Yankı Erel ve Ergi Kırkın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Füceyre Açık Erkekler Tenis Turnuvası'nın elemelerinde mücadele etti.

İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın, ABD üslerinin bulunduğu gerekçesiyle karşı saldırıda bulunduğu ülkelerden biri olan BAE'deki tenis turnuvası başladı.

Üç Türk sporcu, Füceyre kentinin ev sahipliği yaptığı, ATP Challenger 50 düzeyindeki organizasyonun elemelerinde sahaya çıktı.

Yankı Erel (dünya 378 numarası), Alman Niels McDonald'ı 2-0, Mert Alkaya (380) da Ergi Kırkın'ı (568) aynı skorla yenerek elemelerin final turuna yükseldi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
