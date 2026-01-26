Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis Panevezys ile karşılaşacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda yarın sahasında Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımıyla karşılaşacak. Maç, Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 16. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis Panevezys ile mücadele eedcek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Başkent ekibi, 10 galibiyet 5 mağlubiyetle 3'üncü, Lietkabelis Panevezys ise 3 galibiyet 12 mağlubiyetle 9'uncu basamakta yer alıyor.
Organizasyonun ilk yarısındaki maçı deplasmanda 100-74 kazanan Türk Telekom'un rakibiyle karşılaşmalarında da 4-1 üstünlüğü bulunuyor.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor