Türk Telekom, EuroCup'ta yarı finale yükseldi

SALON: AnkaraHAKEMLER: Milan Nedovic, Joseph Bissang, Adar PeerTÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 20, Erkan Yılmaz 2, Eric, Sestina 12, Bouteille 18, Jones 20, Berk Demir, Semih Erden, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Boran Güler 2RATİOPHARM ULM: Dos Santos 21, Paul 9, Christen 2, Herkenhoff 4, Nunez...
SALON: AnkaraHAKEMLER: Milan Nedovic, Joseph Bissang, Adar PeerTÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 20, Erkan Yılmaz 2, Eric, Sestina 12, Bouteille 18, Jones 20, Berk Demir, Semih Erden, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Boran Güler 2RATİOPHARM ULM: Dos Santos 21, Paul 9, Christen 2, Herkenhoff 4, Nunez 16, Klepeisz, Hawley, Jallow 2, Zugic 2, Caboclo 201'İNCİ PERİYOT: 14-22İLK YARI: 34-373'ÜNCÜ PERİYOT: 50-57 Türk Telekom, EuroCup Çeyrek Final maçında Ratiopharm Ulm'u 86-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.- Ankara