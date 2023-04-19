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Türk Telekom, EuroCup'ta yarı finale yükseldi

Türk Telekom, EuroCup'ta yarı finale yükseldi

Spor Haberleri

SALON: AnkaraHAKEMLER: Milan Nedovic, Joseph Bissang, Adar PeerTÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 20, Erkan Yılmaz 2, Eric, Sestina 12, Bouteille 18, Jones 20, Berk Demir, Semih Erden, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Boran Güler 2RATİOPHARM ULM: Dos Santos 21, Paul 9, Christen 2, Herkenhoff 4, Nunez...

SALON: Ankara

HAKEMLER: Milan Nedovic, Joseph Bissang, Adar Peer

TÜRK TELEKOM: Taylor 12, Grant 20, Erkan Yılmaz 2, Eric, Sestina 12, Bouteille 18, Jones 20, Berk Demir, Semih Erden, Rıdvan Öncel, Mehmet Yağmur, Boran Güler 2

RATİOPHARM ULM: Dos Santos 21, Paul 9, Christen 2, Herkenhoff 4, Nunez 16, Klepeisz, Hawley, Jallow 2, Zugic 2, Caboclo 20

1'İNCİ PERİYOT: 14-22

İLK YARI: 34-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-57

Türk Telekom, EuroCup Çeyrek Final maçında Ratiopharm Ulm'u 86-76 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.


- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Mehmet Yağmur Türk Telekom Semih Erden Milan Spor Haberler

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