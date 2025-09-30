Türk Telekom EuroCup'da Ratiopharm Ulm'a Yenildi
Erkekler Basketbol EuroCup B Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'a evinde 96-93 mağlup oldu. Jordan Usher, Türk Telekom'un en skorer oyuncusu olurken, Mark Smith galibiyete katkı sağladı.
SALON: Ankara
HAKEMLER: Michele Rossi, Nick Van Den Broeck, Stefan Calic
TÜRK TELEKOM: Allman 14, Berkan Durmaz 10, Ata Kahraman, Usher 24, Smith 17, Simonovic 7, Doğuş Özdemiroğlu 6, Yavuz Gültekin 3, Bankston 12.
RATIOPHARM ULM: Weideman 12, Schoormann 9, Ledlum 10, Diakite 3, Jensen 18, Osborne 6, Faye, Smith 23, Anigbata, Garavaglia 4, Sengfelder 11.
1'İNCİ PERİYOT: 23-20
DEVRE: 39-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-70
