Türk Telekom EuroCup'da Ratiopharm Ulm'a Yenildi

Erkekler Basketbol EuroCup B Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, Ratiopharm Ulm'a evinde 96-93 mağlup oldu. Jordan Usher, Türk Telekom'un en skorer oyuncusu olurken, Mark Smith galibiyete katkı sağladı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Michele Rossi, Nick Van Den Broeck, Stefan Calic

TÜRK TELEKOM: Allman 14, Berkan Durmaz 10, Ata Kahraman, Usher 24, Smith 17, Simonovic 7, Doğuş Özdemiroğlu 6, Yavuz Gültekin 3, Bankston 12.

RATIOPHARM ULM: Weideman 12, Schoormann 9, Ledlum 10, Diakite 3, Jensen 18, Osborne 6, Faye, Smith 23, Anigbata, Garavaglia 4, Sengfelder 11.

1'İNCİ PERİYOT: 23-20

DEVRE: 39-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-70

Erkekler Basketbol EuroCup B Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, sahasında ağırladığı Ratiopharm Ulm'a 96-93 yenildi. Mücadelenin en skorer ismi Türk Telekom'da 24 sayı kaydeden Jordan Usher oldu. Ratiopharm Ulm'da ise 23 sayı atan Mark Smith galibiyette önemli rol oynadı.

