Türk Telekom'dan Sözleşme Uzatımı ve Oyuncu Ayrılıklar

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Türk Telekom, basketbolcu Berkan Durmaz'ın sözleşmesini 2026-2027 sezonuna kadar uzatırken, Mahir Ağva ve Olivier Hanlan ile yollarını ayırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, Berkan Durmaz'ın sözleşmesini uzatırken, Mahir Ağva ve Olivier Hanlan'la yollarını ayırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, geçen sezon 55 maçta 4.7 sayı ortalaması yakalayan Berkan Durmaz'ın 2026-2027 sezonunda da Türk Telekom forması giyeceği belirtildi.

Geçen sezon 2.4 sayıyla oynayan pivot Mahir Ağva ve 9.3 sayı ortalamasıyla mücadele eden oyun kurucu Olivier Hanlan'la ise yolların ayrıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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