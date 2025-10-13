Türk Telekom, Buducnost VOLI'yi Ağırlıyor
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Buducnost VOLI ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'ndaki maçta galibiyet arayacak olan Türk Telekom, daha önce bu rakibiyle oynadığı 5 maçı da kazandı.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu üçüncü haftasında yarın Buducnost VOLI'yi konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bu sezon henüz galibiyeti bulunmayan başkent ekibi, Karadağ temsilcisi karşısında ilk zaferini elde etmeye çalışacak.
Mavi-beyazlılar, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI ile oynadığı 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor