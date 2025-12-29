Haberler

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'ye konuk olacak

Güncelleme:
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç, başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile karşılaşacak.

Başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 7'şer galibiyet, 4'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 3'üncü, Buducnost VOLI ise 4'üncü sırada yer alıyor.

İlk devrede seyircisi önünde çıktığı maçı 79-72 kazanan Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 6-0 üstünlüğü bulunuyor.

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Sivil havacılıkta cezalar katlandı: Sigara içene 24 bin, lazer tutana 164 bin lira

Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Lemina'yı yıkan, Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Herkes sattı, o direndi! Betonun ortasında bakın ne yapıyor

