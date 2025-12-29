Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Buducnost VOLI'ye konuk olacak
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile yarın deplasmanda karşılaşacak. Maç, başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. maçında yarın deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımı ile karşılaşacak.
Başkent Podgoritsa'daki Moraca Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
Grupta 7'şer galibiyet, 4'er mağlubiyeti bulunan takımlardan Türk Telekom, averajla 3'üncü, Buducnost VOLI ise 4'üncü sırada yer alıyor.
İlk devrede seyircisi önünde çıktığı maçı 79-72 kazanan Türk Telekom'un, iki ekip arasındaki karşılaşmalarda da 6-0 üstünlüğü bulunuyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor