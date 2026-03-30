Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Cosea JL ile karşılaşacak
Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Fransa'nın Cosea JL takımıyla yarın deplasmanda mücadele edecek. Maç Bourg-en-Bresse'deki Ekinox Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak. Türk Telekom, bu sezon Fransız ekibiyle iki kez karşılaştı ancak galibiyet alamadı.
BAXI Manresa'yı 8'li final turunda 98-81, çeyrek finalde Hapoel Midtown'u 91-90 mağlup eden Türk Telekom, bu sezon iki kez karşılaştığı Fransız ekibine karşı galibiyet alamadı.
Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Tarihinde ikinci kez yarı finalde
Avrupa Kupası'na geçen sezon çeyrek finalde veda eden Türk Telekom, ikinci tamamladığı 2022-23 sezonunda ise yarı final oynadı.
Başkent ekibinin organizasyonda aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Sonuç
|2008-09
|Son 16
|2009-10
|Son 16
|2018-19
|Grup aşaması
|2021-22
|8'li final
|2022-23
|İkinci
|2023-24
|8'li final
|2024-25
|Çeyrek final