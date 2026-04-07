Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda "Türk finali" peşinde

Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final üçüncü ve son maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Cosea JL Bourg ekibi ile karşılaşacak.

Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Yarı final serisinin ilk maçında deplasmanda 28 sayı farkla 99-71 galip gelen başkent ekibi, Ankara Spor Salonu'ndaki rövanş karşılaşmasında ise JL Bourg'a 76-73 mağlup oldu.

Durumun 1-1 olduğu seride kazanan takım, finalde Beşiktaş GAİN ile kupa mücadelesi verecek.

Türk Telekom'un turu geçmesi halinde organizasyon tarihinde ilk kez finalde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.

En büyük organizasyonda bir Türk takımı daha

Türk Telekom, turu geçerse finalde Türk derbisi oynanacak ve kupa Türkiye'nin olacak.

Avrupa Kupası şampiyonunun Avrupa Ligi vizesi aldığı formatta gelecek sezon Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in yanı sıra bir Türk takımı daha en büyük organizasyonda mücadele etme hakkı elde edecek.

Türk Telekom, kupayı alması halinde 1997-1998 sezonundan sonra ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele verecek.

Türk takımları, daha önce iki kez şampiyon oldu

Avrupa Kupası'nda daha önce Türk takımları iki kez şampiyonluk yaşadı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli ikinci organizasyonda Galatasaray 2016 yılında, Darüşşafaka ise 2018'de kupayı kazandı.

Türk Telekom'un yarın rakibini elemesi durumunda kupa, üçüncü kez Türkiye'ye gelecek. Türk Telekom ya da Beşiktaş GAIN, bu durumda kupanın sahibi olacak.

"Doğruları sahaya yansıtmak istiyoruz"

Türk Telekom Genel Menajeri Önder Külçebaş, AA muhabirine, karşılaşamada "doğru oyunun" sonucu belirleyeceğini söyledi.

Başkent ekibinin serideki son iki maçının performansını değerlendiren Külçebaş, "İlk maçta kusursuza yakın yaptığımız fakat ikinci maçta yeterince uygulayamadığımız doğruları sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibimizin bire birlerini durdurmak ve ikinci atış sayılarını azaltmak bizim için çok önemli. İkinci maçta rakibimize verdiğimiz 15 hücum ribaundu ve kritik anlardaki ikinci atış sayıları onlara ciddi avantaj sağladı. Deplasman takımı olarak top kayıplarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hücumda ise ilk maçtaki 21 asistimizden sonra ikinci maçta 11 asistte kalmamız akıcılığımızı olumsuz etkiledi ve maçı kırmamıza engel oldu. Bu maçta boyalı alana daha çok atak ederek topu, daha çok paylaşıp doğru atışlar ile sonuçlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.