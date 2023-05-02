Türk Telekom, Avrupa Kupası'na odaklandı

Türk Telekom, yarın Gran Canaria ile oynanacak Eurocup final maçı öncesi son antrenmanını tamamladı. Antrenmanda konuşan Başantrenör Erdem Can, "Finalde ülkemizi, kulübümüzü ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

Eurocup finalinin oynanacağı Gran Canaria Arena'da antrenman yapan Türk Telekom, ısınmanın ardından müsabakanın son taktiklerini çalıştı. Antrenman şut çalışmalarıyla tamamlandı.

"Kazanmamız gereken bir maç oynayacağız"

Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, antrenmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, beraber hareket eden bir oyuncu grubunun bulunduğunu belirterek, "Final maçları deplasmanda da sahanızda da olsa konsantrasyon açısından çok bir şey değiştirmiyor. Kazanmamız gereken bir maç oynayacağız. Umarım iyi geçecek. Finalde ülkemizi, kulübümüzü ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Temel hedefimiz ülkemizi iyi temsil etmek"

Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç da kupayı kazanmak istediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Temel hedefimiz ülkemizi iyi temsil etmek. İkinci hedefimiz ise Avrupa Ligi'ni Ankara'ya getirmek. Başta hocam olmak üzere oyuncularımız çok sağlam karakterlere sahip. Finale kadar bunu gösterdiler. Yarın yine ellerinden geleni yapacak ve Türkiye'ye kupayı götürecekler."

Kulüp Genel Menajeri Önder Külçebaş ise takımın iyi bir kimyası olduğuna dikkati çekerek, "Oyuncularımız gerçekten bütün sene boyunca inanılmaz mücadele etti. Bu mücadelenin karşılığında kupayı da, büyük bir enerjiyle, taraftarlarımıza, bizi izleyenlere, takip eden tüm milletimize hediye etmek istiyoruz. İnşallah yarın buradan hep beraber kupayla döneceğiz" diye konuştu. - MADRİD