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Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yendi

Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, Aliağa Petkimspor'u 75-68 mağlup etti. Maçta etkili bir performans sergileyen Türk Telekom, özellikle ikinci yarıda farkı açarak mücadeleyi kazanmayı başardı.

Salon: ENKA

Hakemler: Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

Aliağa Petkimspor: Russell 9, Tyree 4, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Aldridge 13, Echenique 10, Van Beck 13, Wright, Troy Selim Şav 12, Yavuz Gültekin 5

Türk Telekom : Brown 16, Emre Melih Tunca 5, Angola 12, Bess 14, Makoundo 9, Berkan Durmaz 4, İsmet Akpınar, Alexander 4, Mahir Ağva, Hanlan 11, Kaan Berk Tarla

1. periyot: 19-20

Devre: 33-47

3. periyot: 47-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 75-68 yendi.

Karşılaşmaya Bless'in sayılarıyla etkili başlayan Türk Telekom, son 4 dakikaya 15-6 önde girdi. Aliağa Petkimspor'un 8-0'lık seri yakalayarak son dakika içinde 19-18 üstünlük kurdu. Türk Telekom, Brown'un basketiyle periyodu 20-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta ilk 5 dakikayı 32-28 üstün geçen Türk Telekom, kalan bölümdeki etkili oyunuyla farkı açtı. Başkent temsilcisi ilk yarı sonunda soyunma odasına 14 sayı farkla 47-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta ilk 5 dakika içinde farkı 18 sayıya (55-37) kadar çıkaran Türk Telekom, periyodu 61-47 üstün tamamladı.

Son periyotta 32. dakikayı 63-49 üstün geçen Türk Telekom karşısında Yavuz, Aldridge ve Echenique'le 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, bitime 4 dakika 30 saniye kala farkı 3 sayıya indirdi: 63-60.

Oyunu dengeleyen ve farkın daha da azalmasına izin vermeyen Türk Telekom, müsabakadan 75-68 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
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