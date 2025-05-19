Türk Tekvandocular Sofya'dan 9 Madalya ile Döndü
Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak takım halinde ikinci oldu.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 10. WT Başkanlık Kupası'nda Türk tekvandocular, 9 madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyon sona erdi.
Avrupa Taekwondo Birliği'nin organizasyonunda Türk sporcular 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci oldu.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor